Минобороны РФ обвинило ВСУ в применении фосфорных боеприпасов у аэродрома Гостомель

Конашенков напомнил, что такие снаряды приводят к тяжёлым ожогам и острому отравлению.

Украинские подразделения массово применяют запрещённые ООН фосфорные боеприпасы вблизи аэродрома Гостомель в пригородах Киева, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

"Ими используются 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 "Град" ещё советского производства. Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года", — уточнил он.