Минобороны РФ обвинило ВСУ в применении фосфорных боеприпасов у аэродрома Гостомель
Конашенков напомнил, что такие снаряды приводят к тяжёлым ожогам и острому отравлению.
Украинские подразделения массово применяют запрещённые ООН фосфорные боеприпасы вблизи аэродрома Гостомель в пригородах Киева, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"Ими используются 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 "Град" ещё советского производства. Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года", — уточнил он.
Конашенков напомнил, что снаряды с фосфором приводят к тяжёлым ожогам и острому отравлению. Согласно Женевской конвенции, их запрещено использовать, если жертвами могут стать мирные жители.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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