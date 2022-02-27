Чеченцы из батальона Дудаева объявили о готовности воевать за Украину до конца

Основу группировки составляют выходцы из Чечни, бежавшие от правосудия военные преступники.

Чеченцы из батальона Джохара Дудаева заявили, что будут до конца воевать против России и Рамзана Кадырова на стороне Украины. Видео © Facebook / netipichnyi_kharkov

Боевики террористического "чеченского батальона имени Джохара Дудаева" заявили, что будут до конца воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. На видео, распространяемом в Сети, они назвали руководителя республики и его людей "предателями своего народа", а жителей ЛНР и ДНР — "марионетками" Москвы.

Также дудаевцы пообещали праздновать победу Украины в Москве, в Киеве и Крыму. По их словам, они воюют на стороне Незалежной уже восемь лет и проливают кровь. Видимо, кровь донбассцев, а это вполне можно считать признанием в убийствах мирных граждан теперь уже независимых республик.

Напомним, Джохар Дудаев был лидером сепаратистского движения в Чечне в 1991 году. Он называл себя президентом Чечено-Ингушетии, выступал за отделение от России и руководил боевыми действиями против российских военных. Дудаев был ликвидирован спецслужбами России недалеко от Грозного. В 2015 году батальон имени Дудаева примкнул к отрядам "Азова"* на Украине и участвовал в нападении на Донбасс. Его основу составляют выходцы из Чечни, бежавшие от правосудия военные преступники. В составе батальона присутствуют также грузины, дагестанцы, ингуши, казахи и украинцы.