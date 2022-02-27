Писатель Сергей Лукьяненко оценил действия собирающих деньги для ВСУ россиян

"А ещё мне кажется, что государству пора бы определиться в некоторых вопросах нашей внутренней жизни. Выступать против войны в целом — да, можно, конечно же. У нас демократия. Желать победы Украине? Гнусноватенько, но в целом тоже можно, ибо демократия и свобода слова. А вот собирать деньги для ВСУ (не беженцам, не гуманитарную помощь — именно деньги для армии) — можно? Точно можно, да?" — написал Лукьяненко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".