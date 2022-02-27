Писатель Сергей Лукьяненко оценил действия собирающих деньги для ВСУ россиян
Писатель Сергей Лукьяненко. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
По его словам, государству пора бы определиться в некоторых вопросах нашей внутренней жизни.
Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко прокомментировал действия россиян, собирающих денежные средства для поддержки военнослужащих Украины.
"А ещё мне кажется, что государству пора бы определиться в некоторых вопросах нашей внутренней жизни. Выступать против войны в целом — да, можно, конечно же. У нас демократия. Желать победы Украине? Гнусноватенько, но в целом тоже можно, ибо демократия и свобода слова. А вот собирать деньги для ВСУ (не беженцам, не гуманитарную помощь — именно деньги для армии) — можно? Точно можно, да?" — написал Лукьяненко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам писателя, увольнять из театра актёра, поддержавшего нашу армию, — сомнительный шаг. То есть одной рукой государство посылает военных на "Операцию Z", а другой платит тем, кто увольняет актёров за поддержку этих военных.
"Странно это для меня. Очень странно. Вот представьте себе какого-нибудь условного (американского кинорежиссёра Стивена) Спилберга или Шона Пенна, который начал бы сбор средств для поддержки солдат (президента Ирака) Саддама Хусейна. Что было бы?" — размышляет Сергей Лукьяненко.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил — речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.