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Опубликовано 27 февраля 2022, 13:57

Блинкен: США выделят $54 миллиона на гуманитарную помощь Украине

По словам госсекретаря, власти направят деньги в международные гуманитарные организации, которые их распределят.

США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь жителям Украины, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Деньги направят в международные гуманитарные организации, откуда они пойдут на оказание медицинской помощи украинцам, обеспечение их продуктами питания, водой и местами размещения.

"Наше финансирование также поможет гуманитарным организациям поддерживать контакт между членами семей, которые были разделены в результате конфликта", — отметил политик. При этом он не стал объяснять, почему восемь лет власти США не предлагали подобную помощь жителям Донбасса и наотрез отказывались замечать преступления киевского режима.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил — речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Getty Images / Alexandra Beier

Татьяна Миссуми
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