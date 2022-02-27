Блинкен: США выделят $54 миллиона на гуманитарную помощь Украине

США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь жителям Украины, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Деньги направят в международные гуманитарные организации, откуда они пойдут на оказание медицинской помощи украинцам, обеспечение их продуктами питания, водой и местами размещения.

"Наше финансирование также поможет гуманитарным организациям поддерживать контакт между членами семей, которые были разделены в результате конфликта", — отметил политик. При этом он не стал объяснять, почему восемь лет власти США не предлагали подобную помощь жителям Донбасса и наотрез отказывались замечать преступления киевского режима.