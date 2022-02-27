Блинкен: США выделят $54 миллиона на гуманитарную помощь Украине
По словам госсекретаря, власти направят деньги в международные гуманитарные организации, которые их распределят.
США выделят 54 миллиона долларов на гуманитарную помощь жителям Украины, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Деньги направят в международные гуманитарные организации, откуда они пойдут на оказание медицинской помощи украинцам, обеспечение их продуктами питания, водой и местами размещения.
"Наше финансирование также поможет гуманитарным организациям поддерживать контакт между членами семей, которые были разделены в результате конфликта", — отметил политик. При этом он не стал объяснять, почему восемь лет власти США не предлагали подобную помощь жителям Донбасса и наотрез отказывались замечать преступления киевского режима.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил — речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Getty Images / Alexandra Beier