Франция закрывает небо для российских авиакомпаний
Сегодня ранее о таком намерении заявил ряд европейских стран, в том числе Ирландия, Австрия, Дания, Швеция, Бельгия и другие.
Власти Франции сообщили о решении закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов и авиакомпаний. Запрет вступает в силу в воскресенье вечером. Об этом сообщил в "Твиттере" министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари.
"Франция закрывает своё воздушное пространство для всех российских самолётов и авиакомпаний начиная с вечера воскресенья", — заявил министр и подчеркнул, что "Европа едина в своей реакции на российское вторжение на Украину".
Об аналогичном решении объявила Австрия. Она закрывает воздушное пространство и свои аэропорты для российских самолётов с 17:00 мск, написал в "Твиттере" канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Напомним, источники телеканала ARD сообщили, что Евросоюз решил закрыть небо для российских самолётов. На сегодняшний день уже заблокировано воздушное пространство ряда европейских стран. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Обложка © Getty Images / Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocke