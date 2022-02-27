Франция закрывает небо для российских авиакомпаний

Сегодня ранее о таком намерении заявил ряд европейских стран, в том числе Ирландия, Австрия, Дания, Швеция, Бельгия и другие.

Власти Франции сообщили о решении закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов и авиакомпаний. Запрет вступает в силу в воскресенье вечером. Об этом сообщил в "Твиттере" министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари.

"Франция закрывает своё воздушное пространство для всех российских самолётов и авиакомпаний начиная с вечера воскресенья", — заявил министр и подчеркнул, что "Европа едина в своей реакции на российское вторжение на Украину".