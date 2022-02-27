Украина завтра закроет пункты пропуска на границе с РФ, Белоруссией и Приднестровьем

При этом будет обеспечена возможность пропуска граждан Незалежной на территорию страны, добавили в Госпогранслужбе.

Украина с 28 февраля закрывает пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией, а также на приднестровском участке границы с Молдавией, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"С 00:00 (01:00 мск) 28 февраля 2022 года будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всём участке границы с РФ, Белоруссией, а также на центральном участке украинско-молдавской границы", — говорится в сообщении ведомства. При этом будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию страны, добавили в Госпогранслужбе.