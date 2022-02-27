Украина завтра закроет пункты пропуска на границе с РФ, Белоруссией и Приднестровьем
При этом будет обеспечена возможность пропуска граждан Незалежной на территорию страны, добавили в Госпогранслужбе.
Украина с 28 февраля закрывает пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией, а также на приднестровском участке границы с Молдавией, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
"С 00:00 (01:00 мск) 28 февраля 2022 года будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всём участке границы с РФ, Белоруссией, а также на центральном участке украинско-молдавской границы", — говорится в сообщении ведомства. При этом будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию страны, добавили в Госпогранслужбе.
Как рассказывал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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