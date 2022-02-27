Польша попытается добиться исключения сборной России по футболу из отбора на ЧМ-2022

По данным издания, в Варшаве рассчитывают на содействие Чехии и Швеции в этом вопросе, которые также могут стать соперниками нашей команды по стыковым матчам турнира. В ближайшее время глава польского Минспорта Камиль Бортничук намерен встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино по данному вопросу.