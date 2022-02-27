Польша попытается добиться исключения сборной России по футболу из отбора на ЧМ-2022
Ранее поляки отказались играть стыковой матч против нашей команды, который запланирован на 24 марта.
Министерство спорта Польши намерено добиться отстранения сборной России по футболу из числа участников отбора ЧМ-2022. Об этом пишет Przeglad Sportowy.
По данным издания, в Варшаве рассчитывают на содействие Чехии и Швеции в этом вопросе, которые также могут стать соперниками нашей команды по стыковым матчам турнира. В ближайшее время глава польского Минспорта Камиль Бортничук намерен встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино по данному вопросу.
Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть с командой России в рамках стыковых матчей ЧМ-2022. Встреча с поляками должна состояться 24 марта, а в случае победы команда Валерия Карпина сыграет с победителем пары Швеция — Чехия 29 марта.
Сборная России по футболу. Фото © РФС