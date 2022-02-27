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27 февраля, 13:33

Польша попытается добиться исключения сборной России по футболу из отбора на ЧМ-2022

Ранее поляки отказались играть стыковой матч против нашей команды, который запланирован на 24 марта.

Министерство спорта Польши намерено добиться отстранения сборной России по футболу из числа участников отбора ЧМ-2022. Об этом пишет Przeglad Sportowy.

По данным издания, в Варшаве рассчитывают на содействие Чехии и Швеции в этом вопросе, которые также могут стать соперниками нашей команды по стыковым матчам турнира. В ближайшее время глава польского Минспорта Камиль Бортничук намерен встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино по данному вопросу.

Сборная Чехии по футболу отказалась играть против команды России возможный матч стыков ЧМ

Сборная Чехии по футболу отказалась играть против команды России возможный матч стыков ЧМ

Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть с командой России в рамках стыковых матчей ЧМ-2022. Встреча с поляками должна состояться 24 марта, а в случае победы команда Валерия Карпина сыграет с победителем пары Швеция — Чехия 29 марта.

Сборная России по футболу. Фото © РФС

Шамиль Гаджиев

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