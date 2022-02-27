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27 февраля, 13:34

Российские пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса

В основном жалобы касаются получения сообщений, неполадок с подключением и работы приложения. При этом о наибольшем количестве сбоев писали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи Telegram ("Телеграм") из России сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом также свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о сбоях в "Телеграме" за последние 24 часа. Фото © Downdetector

Сообщения о сбоях в "Телеграме" за последние 24 часа. Фото © Downdetector

Так, 623 отчёта о сбоях в работе приложения было зафиксировано на 15:04 мск. 39% пользователей сообщили о проблемах на получение сообщений, а 36% пожаловались на неполадки с подключением сервера, а 25% — на работу приложения. При этом о наибольшем количестве сбоев писали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter, Facebook и Instagram

Пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter, Facebook и Instagram

Предыдущий сбой произошёл в работе Telegram 24 февраля. Тогда пользователи в разных странах жаловались, что не могут подключиться к серверу, не получается отправить сообщения. В том числе это отмечалось в Москве и Киеве. Также основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил причину сбоя в работе Telegram. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в нынешней ситуации пользователи нуждаются в надёжной связи с близкими.

Обложка © Pixabay

Николь Вербер

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