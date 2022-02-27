Российские пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса

Так, 623 отчёта о сбоях в работе приложения было зафиксировано на 15:04 мск. 39% пользователей сообщили о проблемах на получение сообщений, а 36% пожаловались на неполадки с подключением сервера, а 25% — на работу приложения. При этом о наибольшем количестве сбоев писали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Предыдущий сбой произошёл в работе Telegram 24 февраля. Тогда пользователи в разных странах жаловались, что не могут подключиться к серверу, не получается отправить сообщения. В том числе это отмечалось в Москве и Киеве. Также основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил причину сбоя в работе Telegram. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в нынешней ситуации пользователи нуждаются в надёжной связи с близкими.