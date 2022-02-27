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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 13:32
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В США, Италии и Сербии прошли митинги в поддержку действий России на Украине

Активисты осуждают провокационные шаги стран НАТО в разжигании мировых конфликтов, а также призывают альянс услышать позицию Москвы.

Американцы вышли на демонстрацию в США в поддержку действий Москвы на Украине. Видео © Telegram / Alexander Ionov

Пока власти США и стран Европы осуждают Россию за операцию по защите Донбасса и грозят жесточайшими санкциями, на улицы американских и европейских городов выходят неравнодушные граждане с лозунгами в поддержку Москвы. В Штатах акции прошли в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Сан-Франциско и других городах.

Демонстранты называют Вашингтон истинным зачинщиком конфликта на Украине. Они обвиняют руководство США в использовании Незалежной как тарана в отношениях с Москвой, напоминают о бесконечных поставках американского оружия Киеву, а также о расширении НАТО прямо до российской границы. Активисты призывают своего президента Джо Байдена изменить внешнеполитический курс страны и перестать быть спонсором международного террора.

Американцы вышли на демонстрацию в США в поддержку действий Москвы на Украине. Фото © Telegram / Alexander Ionov

Американцы вышли на демонстрацию в США в поддержку действий Москвы на Украине. Фото © Telegram / Alexander Ionov

В столице Италии демонстранты также скандировали лозунги в поддержку Москвы. По их мнению, члены НАТО отказываются увидеть полную картину происходящего на Украине и закрывают глаза на преступления Киева в Донбассе на протяжении долгих лет.

"Где были политики, когда в одесском Доме профсоюзов заживо сожгли десятки людей? Где вы были, когда бомбили Донбасс, бомбили, насиловали женщин и издевались над их детьми?" сказал один из активистов.

В Сербии прошёл автопробег в знак одобрения действий Москвы. Десятки машин ехали с российскими, белорусскими флагами, а также республик Донбасса. А телебашня в Белграде была подсвечена под российский триколор.

Автопробег в Сербии в поддержку операции Москвы на Украине. Фото © Twitter / Jovin Mickey

Автопробег в Сербии в поддержку операции Москвы на Украине. Фото © Twitter / Jovin Mickey

С обвинениями в развязывании мировых конфликтов в адрес США выступило и Посольство Китая в Москве. Ведомство опубликовало полный перечень стран, которые последние полвека подвергались бомбардировкам со стороны американцев.

"Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру. Список бомбардировок США: мировой тур демократии", написало китайское диппредставительство в "Твиттере".

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Американцы вышли на демонстрацию в США в поддержку действий Москвы на Украине. Фото © Telegram / Alexander Ionov

Татьяна Миссуми
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