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27 февраля, 13:30

Экс-премьер Японии Абэ призвал США отказаться от двойственной стратегии по Тайваню

По его словам, любая чрезвычайная ситуация там может угрожать и его стране, так как её самый западный необитаемый остров расположен всего в 110 километрах от острова.

Вашингтону пора отказаться от двойственной стратегии в отношении Тайваня и дать ясно понять, будет ли страна вмешиваться и применять военную силу, если остров будет атакован, заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала Fuji TV.

"Люди Тайваня разделяют наши универсальные ценности, поэтому я считаю, что США решительно должны отказаться от этой неопределённости", — сказал он.

По словам Абэ, любая чрезвычайная ситуация на Тайване может угрожать и Японии, так как её самый западный необитаемый остров расположен всего в 110 километрах от Тайваня. Кроме того, если Китай решится обеспечить себе превосходство в воздухе на широкой территории, это может затронуть воздушное пространство Японии или по меньшей мере её исключительную экономическую зону.

Тайвань решил присоединиться к международным санкциям против России

Тайвань решил присоединиться к международным санкциям против России

Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон защитит Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. В регион американцы уже направили своих военных инструкторов. Россия же подтвердила приверженность принципу "одного Китая", признав Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики.

Обложка © Getty Images/Franck Robichon/Pool/Anadolu Agency

Александра Васильева

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