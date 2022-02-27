Экс-премьер Японии Абэ призвал США отказаться от двойственной стратегии по Тайваню
По его словам, любая чрезвычайная ситуация там может угрожать и его стране, так как её самый западный необитаемый остров расположен всего в 110 километрах от острова.
Вашингтону пора отказаться от двойственной стратегии в отношении Тайваня и дать ясно понять, будет ли страна вмешиваться и применять военную силу, если остров будет атакован, заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала Fuji TV.
"Люди Тайваня разделяют наши универсальные ценности, поэтому я считаю, что США решительно должны отказаться от этой неопределённости", — сказал он.
По словам Абэ, любая чрезвычайная ситуация на Тайване может угрожать и Японии, так как её самый западный необитаемый остров расположен всего в 110 километрах от Тайваня. Кроме того, если Китай решится обеспечить себе превосходство в воздухе на широкой территории, это может затронуть воздушное пространство Японии или по меньшей мере её исключительную экономическую зону.
Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон защитит Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. В регион американцы уже направили своих военных инструкторов. Россия же подтвердила приверженность принципу "одного Китая", признав Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики.
Обложка © Getty Images/Franck Robichon/Pool/Anadolu Agency