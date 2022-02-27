Экс-премьер Японии Абэ призвал США отказаться от двойственной стратегии по Тайваню

Вашингтону пора отказаться от двойственной стратегии в отношении Тайваня и дать ясно понять, будет ли страна вмешиваться и применять военную силу, если остров будет атакован, заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала Fuji TV.

"Люди Тайваня разделяют наши универсальные ценности, поэтому я считаю, что США решительно должны отказаться от этой неопределённости", — сказал он.

По словам Абэ, любая чрезвычайная ситуация на Тайване может угрожать и Японии, так как её самый западный необитаемый остров расположен всего в 110 километрах от Тайваня. Кроме того, если Китай решится обеспечить себе превосходство в воздухе на широкой территории, это может затронуть воздушное пространство Японии или по меньшей мере её исключительную экономическую зону.