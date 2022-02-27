Отмена рейсов в Калининград будет согласовываться с Росавиацией
Также решение было принято ведомством в связи со сложившейся ситуацией по ограничению использования воздушного пространства иностранных государств.
Росавиация обязала авиакомпании соблюдать права пассажиров во время выполнения внутренних рейсов, а также согласовывать отмену рейсов в Калининград с авиавластями РФ. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на телеграмму руководителя ведомства Александра Нерадько.
"В связи со сложившейся ситуацией по ограничению использования воздушного пространства иностранных государств прошу неукоснительно исполнять взятые на себя обязательства перед пассажирами в части внутренних воздушных перевозок, включая Калининград. Все отмены рейсов должны быть согласованы с Росавиацией", — говорится в сообщении.
Как уточняется, компаниям необходимо заранее проработать вопросы по перевозке пассажиров для их информирования в случае изменения расписания рейсов.
Напомним, до этого воздушные трассы из Калининградской области в другие российские регионы пролегали над Литвой. В субботу Литва закрыла воздушное пространство для российских самолётов, в ответ Россия также ограничила полёты для страны. Кроме того, Росавиация сообщила о закрытии неба для самолётов Великобритании, Болгарии, Чехии, Польши, Румынии, Латвии, Словении и Эстонии.
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