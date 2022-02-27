Отмена рейсов в Калининград будет согласовываться с Росавиацией

Также решение было принято ведомством в связи со сложившейся ситуацией по ограничению использования воздушного пространства иностранных государств.

Росавиация обязала авиакомпании соблюдать права пассажиров во время выполнения внутренних рейсов, а также согласовывать отмену рейсов в Калининград с авиавластями РФ. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на телеграмму руководителя ведомства Александра Нерадько.

"В связи со сложившейся ситуацией по ограничению использования воздушного пространства иностранных государств прошу неукоснительно исполнять взятые на себя обязательства перед пассажирами в части внутренних воздушных перевозок, включая Калининград. Все отмены рейсов должны быть согласованы с Росавиацией", — говорится в сообщении.