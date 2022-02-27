Украинская делегация выехала в Гомель на переговоры с Россией
Лукашенко убедил Зеленского спасти государственный суверенитет Незалежной, отметил Воскресенский.
Украинская делегация выезжает в белорусский Гомель на переговоры с Россией. Это стало итогом состоявшейся сегодня беседы Александра Лукашенко и Владимира Зеленского, сообщил руководитель Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский.
"По моей информации, только что президент [Украины Владимир] Зеленский набрал президенту [Белоруссии Александра] Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель", — сообщил Воскресенский, слова которого приводятся в телеграм-канале Белпрессцентра.
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. После этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России готова ждать ответа Украины по переговорам до 15:00.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил — речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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