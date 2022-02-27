Украинская делегация выехала в Гомель на переговоры с Россией

Украинская делегация выезжает в белорусский Гомель на переговоры с Россией. Это стало итогом состоявшейся сегодня беседы Александра Лукашенко и Владимира Зеленского, сообщил руководитель Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский.

"По моей информации, только что президент [Украины Владимир] Зеленский набрал президенту [Белоруссии Александра] Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель", — сообщил Воскресенский, слова которого приводятся в телеграм-канале Белпрессцентра.