Генпрокуратура напомнила россиянам об ответственности за помощь другим странам во вред РФ
Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству или организации, направленной против безопасности страны, будет расцениваться как госизмена.
Генеральная прокуратура РФ предупредила об ответственности за помощь другим государствам в случае, если это вредит безопасности России.
"Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена")", — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняется, за это грозит до двадцати лет лишения свободы. При этом каждому подобному факту будет даваться правовая оценка.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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