Генпрокуратура напомнила россиянам об ответственности за помощь другим странам во вред РФ

Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству или организации, направленной против безопасности страны, будет расцениваться как госизмена.

Генеральная прокуратура РФ предупредила об ответственности за помощь другим государствам в случае, если это вредит безопасности России.

"Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена")", — говорится в сообщении ведомства.