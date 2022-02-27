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Опубликовано 27 февраля 2022, 12:25
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Снаряд разорвался в селе в Ростовской области

По данным оперативных служб, в результате происшествия пострадал рядом стоящий дом, в нём были выбиты окна.

Рядом с жилым домом в селе Кудиновка Ростовской области разорвался снаряд. По предварительным данным, он был выпущен с территории Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Ростовской области.

"В селе Кудиновка разорвался снаряд. Выбиты окна дома. Без пострадавших", — уточнил собеседник.

Это не первый подобный случай. Ранее ФСБ сообщила, что в Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны Украины. Всё произошло у населённого пункта Нижнекамышинский, уточнили в ведомстве. Разрушений и пострадавших в результате стрельбы не было. По сведениям Следственного комитета России, снаряды с Украины не менее 14 раз прилетали в Ростовскую область. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

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Обложка © Getty Images/Russian Defence Ministry/Handout/Anadolu Agency

Александра Васильева
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