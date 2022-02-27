Снаряд разорвался в селе в Ростовской области

По данным оперативных служб, в результате происшествия пострадал рядом стоящий дом, в нём были выбиты окна.

Рядом с жилым домом в селе Кудиновка Ростовской области разорвался снаряд. По предварительным данным, он был выпущен с территории Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Ростовской области.