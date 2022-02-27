Зеленский: Украина пожаловалась на Россию в Международный суд ООН в Гааге
По его словам, Киев обвиняет Москву в искажении понятия "геноцид", которого якобы не было все эти восемь лет в Донбассе.
Киев обратился в Международный суд ООН с требованием привлечь Россию к ответственности за "нападение" на Украину и назначить первые слушания уже на следующей неделе. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в "Твиттере".
"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", — написал он.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил — речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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