НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 12:18
8936

Зеленский: Украина пожаловалась на Россию в Международный суд ООН в Гааге

По его словам, Киев обвиняет Москву в искажении понятия "геноцид", которого якобы не было все эти восемь лет в Донбассе.

Киев обратился в Международный суд ООН с требованием привлечь Россию к ответственности за "нападение" на Украину и назначить первые слушания уже на следующей неделе. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в "Твиттере".

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", написал он.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил — речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Зеленский объявил о создании "интернационального легиона обороны" Украины

Зеленский объявил о создании "интернационального легиона обороны" Украины

Обложка © Getty Images / Hennadii Minchenko / Ukrinform / Future Publishing

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1