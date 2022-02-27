Зеленский: Украина пожаловалась на Россию в Международный суд ООН в Гааге

По его словам, Киев обвиняет Москву в искажении понятия "геноцид", которого якобы не было все эти восемь лет в Донбассе.

Киев обратился в Международный суд ООН с требованием привлечь Россию к ответственности за "нападение" на Украину и назначить первые слушания уже на следующей неделе. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в "Твиттере".