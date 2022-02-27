Песков рассказал о звонке Лукашенко Путину после разговора с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Он призвал не отзывать делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на диалог.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинская сторона выехала в Гомельскую область на переговоры с РФ, которая уже давно готова к беседе и ждёт делегацию из Киева.
"Как известно, состоялся телефонный разговор президента (Белоруссии Александра) Лукашенко с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне — президенту (РФ Владимиру) Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область", — рассказал Песков и подчеркнул, что российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев.
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. После этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России готова ждать ответа Украины по переговорам до 15:00.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил — речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.