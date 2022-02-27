Песков рассказал о звонке Лукашенко Путину после разговора с Зеленским

Он призвал не отзывать делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на диалог.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинская сторона выехала в Гомельскую область на переговоры с РФ, которая уже давно готова к беседе и ждёт делегацию из Киева.

"Как известно, состоялся телефонный разговор президента (Белоруссии Александра) Лукашенко с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне — президенту (РФ Владимиру) Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область", — рассказал Песков и подчеркнул, что российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев.