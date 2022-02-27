Шольц: Примирение между Германией и Россией остаётся важной частью общей истории

Он заявил, что нельзя допустить того, чтобы события на Украине вели к "вскрытию старых ран и новому разрыву" связей.

Федеральный канцлер Олаф Шольц сообщил, что примирение между Германией и Россией было и остаётся важной главой общей истории. С соответствующим заявлением он выступил на внеочередном заседании Бундестага.

"Для меня важно дифференцировать, ведь примирение между немцами и русскими после Второй мировой войны было и остаётся важной главой нашей общей истории. И я знаю, как тяжело терпеть нынешнюю ситуацию многим гражданам нашей страны, которые родились на Украине и в России", — подчеркнул канцлер.

Шольц также заявил, что нельзя допустить того, чтобы события на Украине вели к "вскрытию старых ран и новому разрыву" связей.