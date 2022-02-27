Шольц: Примирение между Германией и Россией остаётся важной частью общей истории
Он заявил, что нельзя допустить того, чтобы события на Украине вели к "вскрытию старых ран и новому разрыву" связей.
Федеральный канцлер Олаф Шольц сообщил, что примирение между Германией и Россией было и остаётся важной главой общей истории. С соответствующим заявлением он выступил на внеочередном заседании Бундестага.
"Для меня важно дифференцировать, ведь примирение между немцами и русскими после Второй мировой войны было и остаётся важной главой нашей общей истории. И я знаю, как тяжело терпеть нынешнюю ситуацию многим гражданам нашей страны, которые родились на Украине и в России", — подчеркнул канцлер.
Шольц также заявил, что нельзя допустить того, чтобы события на Украине вели к "вскрытию старых ран и новому разрыву" связей.
Накануне Шольц сообщил, что Германия отправит на Украину противотанковое оружие и 500 ракет Stinger. Отметим, что Берлин впервые официально сообщил о поставках вооружения Незалежной. Как отметил канцлер ФРГ, "российское нападение" стало поворотным моментом.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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