"Журналисты попали под обстрел в прифронтовом районе на южном участке фронта. По предварительным данным, огонь вёлся из РСЗО. Все живы-здоровы", — сказал изданию собеседник, сопровождавший журналистов.

Лайф ранее сообщал, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.