Российские журналисты попали под огонь украинских РСЗО в Донбассе
Пострадавших в результате инцидента нет. По предварительным данным, огонь вёлся из РСЗО.
Журналисты российских изданий попали под обстрел со стороны украинских войск на территории Донбасса, освобождаемой силами Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС
"Журналисты попали под обстрел в прифронтовом районе на южном участке фронта. По предварительным данным, огонь вёлся из РСЗО. Все живы-здоровы", — сказал изданию собеседник, сопровождавший журналистов.
В число попавших под обстрел журналистов входили сотрудники РИА "Новости" , "Звезды" и ТВЦ.
Лайф ранее сообщал, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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