Путин осмотрел стройплощадку Национального космического центра в Москве
В скором времени там будут находиться базовые кафедры ведущих космических вузов, опытное производство Центра Хруничева, инженерные центры и административные структуры.
Путин приехал осмотреть строительство Национального космического центра. Видео © LIFE/Павел Баранов
Президент России Владимир Путин осмотрел стройплощадку многофункционального комплекса зданий Национального космического центра в западной части Москвы. Вместе с ним на объект приехали мэр столицы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Строительство центра занимает 6,9 гектара, само здание будет расположено на 250–270 тысячах квадратных метров. Над воплощением проекта работают около 600–800 человек, в будущем центр обеспечит работой почти 20 тысяч специалистов. В Национальном космическом центре будут находиться базовые кафедры ведущих космических вузов, опытное производство Центра Хруничева, инженерные центры и административные структуры. Строительство планируется завершить в конце текущего года. По словам Собянина, в настоящее время это один из важнейших строительных объектов.
Ранее Лайф писал, что "Роскосмос" приостанавливает сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру. В пресс-службе госкорпорации уточнили, что сейчас во Французской Гвиане находится 87 сотрудников, уже начата проработка вопроса их выезда. По словам Дмитрия Рогозина, это ответ на европейские санкции.
Президент России Владимир Путин. Обложка © LIFE