Путин осмотрел стройплощадку Национального космического центра в Москве

Строительство центра занимает 6,9 гектара, само здание будет расположено на 250–270 тысячах квадратных метров. Над воплощением проекта работают около 600–800 человек, в будущем центр обеспечит работой почти 20 тысяч специалистов. В Национальном космическом центре будут находиться базовые кафедры ведущих космических вузов, опытное производство Центра Хруничева, инженерные центры и административные структуры. Строительство планируется завершить в конце текущего года. По словам Собянина, в настоящее время это один из важнейших строительных объектов.