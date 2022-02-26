НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Коронавирус
Владимир Путин
Операция в Донбассе
Происшествия
Россия - НАТО
Армия
История
Личные финансы
Политика
В мире
Наука и технологии
Криминал
Шоубиз
Спорт
Тем временем:

Мама экс-ученицы школы в Горловке, где погибли учителя, принесла венок к месту трагедии

Мужчина пострадал при взрыве газа в многоэтажке в Москве

Жители Донецка рассказали Лайфу о своих переживаниях на фоне операции РФ в Донбассе

Два украинских снаряда упали в Белгороде, есть пострадавший

Адвокат из КЧР избил и расстрелял мужчину, выкупившего его Mercedes из ломбарда

Жительница Камчатки ждала лекарство от депрессии из Кореи, а получила дело о контрабанде

Юрист Ремесло рассказал, как Навальный с командой присваивали десятки миллионов рублей

Пожилой москвичке обещали перевести "выплату за ковид" и украли все её сбережения с карты

От Javelin до Carl Gustaf: 5 видов ПЗРК, которыми западные страны вооружили Украину, и чем они опасны

Поток оружия с Запада на Украину за последние полтора года вырос кратно. Особенно важным пунктом поставки были переносные зенитно-ракетные комплексы.

25 февраля, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Pavlo Palamarchuk</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Pavlo Palamarchuk

ПЗРК постоянно фигурировали в украинских СМИ как оружие, способное уничтожить любых противников. Причём переносные зенитно-ракетные комплексы, или, проще говоря, гранатомёты, поставляли в Незалежную не только США. Почти все страны НАТО так или иначе поучаствовали в вооружении украинской армии. В карточках мы разобрали основные типы этого вооружения и его особенности.

  • Javelin FGM-148. Фото © ТАСС / Xinhua / Sergei Stepanov
    Javelin FGM-148. Фото © ТАСС / Xinhua / Sergei Stepanov
  • ПЗРК Stinger FIM-92. Фото © ТАСС / Zuma / Lance Cpl. Elias Pimentel
    ПЗРК Stinger FIM-92. Фото © ТАСС / Zuma / Lance Cpl. Elias Pimentel
  • NLAW. Фото © Getty Images / Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket
    NLAW. Фото © Getty Images / Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket
  • Carl Gustaf M4. Фото © Wikipedia / Swadim
    Carl Gustaf M4. Фото © Wikipedia / Swadim
  • M141 Bunker Defeat Munition. Обложка © Getty Images / Pavlo Palamarchuk / SOPA Images / LightRocket
    M141 Bunker Defeat Munition. Обложка © Getty Images / Pavlo Palamarchuk / SOPA Images / LightRocket

Javelin FGM-148. Фото © ТАСС / Xinhua / Sergei Stepanov

1 / 5
Javelin FGM-148. Инфографика © LIFE

Javelin FGM-148. Инфографика © LIFE

Пожалуй, самая раскрученная американская противотанковая система. Использовалась во время войны США в Ираке. Это пусковая система с противотанковой боеголовкой. Фугас способен прожигать броню толщиной до восьми сантиметров.

ПЗРК Stinger FIM-92. Инфографика © LIFE

ПЗРК Stinger FIM-92. Инфографика © LIFE

Этот переносной зенитно-ракетный комплекс поставлен на вооружение ещё в 1981 году. Американцы использовали его во всех конфликтах. У ракет есть инфракрасный датчик для наведения на воздушную цель. Но, кроме того, они могут поражать наземные и надводные объекты на расстоянии 8 км и высоте до 3,5 км.

NLAW. Инфографика © LIFE

NLAW. Инфографика © LIFE

Современный комплекс из Великобритании был принят на вооружение в 2009 году. Это лёгкое противотанковое оружие одноразового применения. Ракета уже загружена в пусковую тубу. Комплекс приводится в готовность за несколько секунд. Ракета из него рассчитана на уничтожение бронированных целей на расстоянии до 800 метров. Она поражает танки ударом сверху. В НАТО его называют "Javelin на минималках".

Carl Gustaf M4. Инфографика © LIFE

Carl Gustaf M4. Инфографика © LIFE

А это уже зенитно-ракетный комплекс из Скандинавии, который создан шведской компанией SAAB. И назван в честь шведского короля. Гранатомёты этой марки производятся с 1948 года и являются одними из самых известных в мире. Модель М4 выпускается с 2014-го. Гранатомёт может заряжаться разными типами боеприпасов, которые способны поражать технику и живую силу, а также прожигать броню толщиной до 40 см. Кроме того, они способны разрушать укрепления.

M141 Bunker Defeat Munition. Инфографика © LIFE

M141 Bunker Defeat Munition. Инфографика © LIFE

Разработан в 1999 году в США специально против укреплений и зданий противника. Этот одноразовый комплекс снаряжён неуправляемым снарядом диаметром 83 мм. В основном рассчитан на применение на коротких дистанциях до 300 метров. Бетонные доты и земляные валы — основные цели для M141 Bunker Defeat Munition.

https://static.life.ru/publications/2022/2/25/1160515242950.1035.jpg

Зачем Западу понадобилось вооружать армию Украины?

Поставщики смерти: Чем западные страны вооружают Украину

Поставщики смерти: Чем западные страны вооружают Украину

Авторы
Федор Иванов
Федор Иванов

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1