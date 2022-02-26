От Javelin до Carl Gustaf: 5 видов ПЗРК, которыми западные страны вооружили Украину, и чем они опасны Поток оружия с Запада на Украину за последние полтора года вырос кратно. Особенно важным пунктом поставки были переносные зенитно-ракетные комплексы. 25 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Pavlo Palamarchuk

ПЗРК постоянно фигурировали в украинских СМИ как оружие, способное уничтожить любых противников. Причём переносные зенитно-ракетные комплексы, или, проще говоря, гранатомёты, поставляли в Незалежную не только США. Почти все страны НАТО так или иначе поучаствовали в вооружении украинской армии. В карточках мы разобрали основные типы этого вооружения и его особенности.











Javelin FGM-148. Инфографика © LIFE

Пожалуй, самая раскрученная американская противотанковая система. Использовалась во время войны США в Ираке. Это пусковая система с противотанковой боеголовкой. Фугас способен прожигать броню толщиной до восьми сантиметров.

ПЗРК Stinger FIM-92. Инфографика © LIFE

Этот переносной зенитно-ракетный комплекс поставлен на вооружение ещё в 1981 году. Американцы использовали его во всех конфликтах. У ракет есть инфракрасный датчик для наведения на воздушную цель. Но, кроме того, они могут поражать наземные и надводные объекты на расстоянии 8 км и высоте до 3,5 км.

NLAW. Инфографика © LIFE

Современный комплекс из Великобритании был принят на вооружение в 2009 году. Это лёгкое противотанковое оружие одноразового применения. Ракета уже загружена в пусковую тубу. Комплекс приводится в готовность за несколько секунд. Ракета из него рассчитана на уничтожение бронированных целей на расстоянии до 800 метров. Она поражает танки ударом сверху. В НАТО его называют "Javelin на минималках".

Carl Gustaf M4. Инфографика © LIFE

А это уже зенитно-ракетный комплекс из Скандинавии, который создан шведской компанией SAAB. И назван в честь шведского короля. Гранатомёты этой марки производятся с 1948 года и являются одними из самых известных в мире. Модель М4 выпускается с 2014-го. Гранатомёт может заряжаться разными типами боеприпасов, которые способны поражать технику и живую силу, а также прожигать броню толщиной до 40 см. Кроме того, они способны разрушать укрепления.

M141 Bunker Defeat Munition. Инфографика © LIFE

Разработан в 1999 году в США специально против укреплений и зданий противника. Этот одноразовый комплекс снаряжён неуправляемым снарядом диаметром 83 мм. В основном рассчитан на применение на коротких дистанциях до 300 метров. Бетонные доты и земляные валы — основные цели для M141 Bunker Defeat Munition.

Зачем Западу понадобилось вооружать армию Украины? Для самообороны Для того, чтобы стравить с Россией

Авторы Федор Иванов