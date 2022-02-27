Депутат Голиков поддержал решение о проведении "Операции Z"

Он выразил уверенность, что абсолютное большинство россиян выступают за защиту жителей Донбасса и поддерживают наших ребят.

Олег Голиков высказался в поддержку проведения "Операции Z". Видео © VK / Олег Голиков

Заместитель председателя Комитета Государственной думы Российской Федерации по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков поддержал решение президента РФ о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Друзья, не время для виляний. Скажу очень коротко и ясно: целиком и полностью поддерживаю и президента, и его решение о проведении операции России по освобождению Украины от нацистов и преследователей русского населения. Целиком и полностью поддерживаю наших ребят, которые сегодня освобождают Украину от неонацистов, обеспечивают мир Донбассу, восстанавливают историческую и моральную справедливость", — сказал Голиков.

Он заявил, что сейчас многие общественники и деятели культуры юлят, комментируя ситуацию с Украиной, добавив, что целых восемь лет они не замечали "гибель людей в войне, которую украинская власть развязала против русского населения". Голиков также выразил уверенность, что абсолютное большинство россиян выступают за операцию на Украине, за жителей Донбасса и поддерживают наших ребят.