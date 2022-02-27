Депутат Голиков поддержал решение о проведении "Операции Z"
Он выразил уверенность, что абсолютное большинство россиян выступают за защиту жителей Донбасса и поддерживают наших ребят.
Олег Голиков высказался в поддержку проведения "Операции Z". Видео © VK / Олег Голиков
Заместитель председателя Комитета Государственной думы Российской Федерации по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков поддержал решение президента РФ о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Об этом он сообщил в своих соцсетях.
"Друзья, не время для виляний. Скажу очень коротко и ясно: целиком и полностью поддерживаю и президента, и его решение о проведении операции России по освобождению Украины от нацистов и преследователей русского населения. Целиком и полностью поддерживаю наших ребят, которые сегодня освобождают Украину от неонацистов, обеспечивают мир Донбассу, восстанавливают историческую и моральную справедливость", — сказал Голиков.
Он заявил, что сейчас многие общественники и деятели культуры юлят, комментируя ситуацию с Украиной, добавив, что целых восемь лет они не замечали "гибель людей в войне, которую украинская власть развязала против русского населения". Голиков также выразил уверенность, что абсолютное большинство россиян выступают за операцию на Украине, за жителей Донбасса и поддерживают наших ребят.
"Призываю не просто поддерживать, а открыто говорить об этом. Не позволяйте единицам выдавать своё мнение за мнение русского народа. Пора уже поднять голову и сказать: "Мы русские, мы граждане России и гордимся этим!" — заключил депутат.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Скриншот © VK / Олег Голиков