Названо новое место встречи делегаций России и Украины

Лукашенко взял на себя ответственность, что на время проезда, переговоров и возвращения делегации Украины все самолёты, вертолёты и ракеты, размещённые на территории республики, останутся на земле.

Украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на границе с Белоруссией в районе реки Припять. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

"[Президент Белоруссии] Александр Лукашенко позвонил [президенту Украины] Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять", — говорится в сообщении.