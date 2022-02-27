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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 14:01
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Названо новое место встречи делегаций России и Украины

Лукашенко взял на себя ответственность, что на время проезда, переговоров и возвращения делегации Украины все самолёты, вертолёты и ракеты, размещённые на территории республики, останутся на земле.

Украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на границе с Белоруссией в районе реки Припять. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

"[Президент Белоруссии] Александр Лукашенко позвонил [президенту Украины] Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять", говорится в сообщении.

Как уточнятся, Лукашенко взял на себя ответственность, что на время проезда, переговоров и возвращения делегации со стороны Незалежной все самолёты, вертолёты и ракеты, которые размещены на территории Республики Беларусь, останутся на земле. Информацию о месте встречи подтвердил и Офис Зеленского.

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Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. После этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России готова ждать ответа Украины по переговорам до 15:00. Позже Лукашенко заявил, что в Гомеле все сидят и ждут украинскую делегацию и провёл с Зеленским телефонный разговор. Затем стало известно, что украинская делегация выехала на переговоры с Россией. К месту встречи выдвинулась и российская делегация.

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Обложка © Getty Images / Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Future Publishing

Николь Вербер
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