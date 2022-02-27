Названо новое место встречи делегаций России и Украины

Украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на границе с Белоруссией в районе реки Припять. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого" .

" [Президент Белоруссии] Александр Лукашенко позвонил [президенту Украины] Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять", — говорится в сообщении.

Как уточнятся, Лукашенко взял на себя ответственность, что на время проезда, переговоров и возвращения делегации со стороны Незалежной все самолёты, вертолёты и ракеты, которые размещены на территории Республики Беларусь, останутся на земле. Информацию о месте встречи подтвердил и Офис Зеленского.