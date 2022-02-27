Большунов не попал в тройку лучших в гонке на 15 км на Кубке мира в Финляндии
По ходу заезда у нашего спортсмена сломалась палка, из-за чего он потерял несколько секунд.
Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов занял пятое место в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Победу одержал местный спортсмен Ийво Нисканен, который был победителем Игр в Пекине на этой же дистанции. Второе место у норвежца Йоханнеса Клебо, третье — у Уильяма Поромаа из Швеции.
Добавим, что четвёртое место в заезде занял Алексей Червоткин, а ещё один представитель нашей страны — Илья Семиков — финишировал седьмым.
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