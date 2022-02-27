НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 14:08

Большунов не попал в тройку лучших в гонке на 15 км на Кубке мира в Финляндии

По ходу заезда у нашего спортсмена сломалась палка, из-за чего он потерял несколько секунд.

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов занял пятое место в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Победу одержал местный спортсмен Ийво Нисканен, который был победителем Игр в Пекине на этой же дистанции. Второе место у норвежца Йоханнеса Клебо, третье — у Уильяма Поромаа из Швеции.

Лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Финляндии

Лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Финляндии

Добавим, что четвёртое место в заезде занял Алексей Червоткин, а ещё один представитель нашей страны — Илья Семиков — финишировал седьмым.

Обложка © Getty Images / Federico Modica / NordicFocus

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1