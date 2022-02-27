ЦБ ввёл новые валютные послабления для банков на срок до 1 июля

Центробанк в рамках мер, направленных на обеспечение устойчивости финансового сектора, до июля текущего года вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения банками лимитов открытых валютных позиций. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Предполагается, что это поможет кредитным организациям легче адаптироваться к сложившейся ситуации.

"Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях", — уточнили в пресс-службе Центробанка.

Срок действия данной меры — с 18 февраля по 1 июля 2022 года. Для бесперебойной работы валютного и денежного рынков регулятор будет оперативно проводить мониторинг величин открытых валютных позиций и причин их изменения. Это также поможет добиться финансовой устойчивости кредитных организаций, сообщили в ЦБ.