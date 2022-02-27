"Зашло слишком далеко": Глава Федерации футбола Франции призвал отстранить сборную России от ЧМ-2022
Ранее национальные команды Чехии, Швеции и Польши отказались играть с нашей сборной в стыковых встречах турнира.
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ призвал исключить сборную России из числа участников ЧМ-2022 в Катаре. Об этом пишет Le Parisien.
"Считаю, что Россию нужно исключить со следующего чемпионата мира. Таково моё первое мнение. Спорт должен объединять людей и снижать напряжение. Но это зашло слишком далеко. Мир спорта, в частности мир футбола, не может оставаться нейтральным", — заявил Ле Граэ.
Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть с командой России в рамках стыковых матчей ЧМ-2022. Встреча с поляками должна состояться 24 марта, а в случае победы команда Валерия Карпина сыграет с победителем пары Швеция — Чехия 29 марта.
Сборная России по футболу. Фото © РФС / Михаил Шапаев