"Зашло слишком далеко": Глава Федерации футбола Франции призвал отстранить сборную России от ЧМ-2022

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ призвал исключить сборную России из числа участников ЧМ-2022 в Катаре. Об этом пишет Le Parisien.

"Считаю, что Россию нужно исключить со следующего чемпионата мира. Таково моё первое мнение. Спорт должен объединять людей и снижать напряжение. Но это зашло слишком далеко. Мир спорта, в частности мир футбола, не может оставаться нейтральным", — заявил Ле Граэ.