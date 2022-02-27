"Мы с вами": Строители Национального космического центра поддержали операцию на Украине

Отвечая на вопрос Лайфа, говорил ли один из инициативных работников про действия в Донбассе, он отметил, что имел в виду в целом поддержку президента РФ, а также упомянул и ребят в горячих точках.

Строители Национального космического центра в Москве высказались в поддержку президента России Владимира Путина. Видео © LIFE / Павел Баранов

В ходе встречи президента России Владимира Путина со строителями многофункционального комплекса зданий Национального космического центра в западной части Москвы они заявили, что поддерживают главу государства, а также всех ребят, которые сейчас находятся "в горячих, непростых участках".

"Мы вас поддерживаем! Мы с вами! Мы поддерживаем наших ребят! Ура! Ура! Ура!" — проскандировали рабочие.

Владимир Путин с Сергеем Собяниным и Дмитрием Рогозиным на осмотре строительства Национального космического центра. Фото © LIFE / Павел Баранов

Путин поблагодарил работников за слова и добавил, что "ребятам" нужна их поддержка, которую те непременно услышат.