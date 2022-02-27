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Опубликовано 27 февраля 2022, 14:49

"Мы с вами": Строители Национального космического центра поддержали операцию на Украине

Отвечая на вопрос Лайфа, говорил ли один из инициативных работников про действия в Донбассе, он отметил, что имел в виду в целом поддержку президента РФ, а также упомянул и ребят в горячих точках.

Строители Национального космического центра в Москве высказались в поддержку президента России Владимира Путина. Видео © LIFE / Павел Баранов

В ходе встречи президента России Владимира Путина со строителями многофункционального комплекса зданий Национального космического центра в западной части Москвы они заявили, что поддерживают главу государства, а также всех ребят, которые сейчас находятся "в горячих, непростых участках".

"Мы вас поддерживаем! Мы с вами! Мы поддерживаем наших ребят! Ура! Ура! Ура!" проскандировали рабочие.

Владимир Путин с Сергеем Собяниным и Дмитрием Рогозиным на осмотре строительства Национального космического центра. Фото © LIFE / Павел Баранов

Владимир Путин с Сергеем Собяниным и Дмитрием Рогозиным на осмотре строительства Национального космического центра. Фото © LIFE / Павел Баранов

Путин поблагодарил работников за слова и добавил, что "ребятам" нужна их поддержка, которую те непременно услышат.

Корреспонденту Лайфа удалось поговорить со строителем Сергеем, который первый из команды обратился к президенту. Отвечая на вопрос, говорил ли он про действия в Донбассе, мужчина отметил, что имел в виду в целом поддержку президента России. Сергей добавил, что их команда поддерживает и главу государства, и всех ребят, которые сейчас находятся "в горячих, непростых участках".

Депутат Голиков поддержал решение о проведении "Операции Z"
Депутат Голиков поддержал решение о проведении "Операции Z"

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Скриншот. Видео © LIFE / Павел Баранов

Николь Вербер
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