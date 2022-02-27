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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 14:40
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Украина согласилась на переговоры с Россией без предварительных условий

Президент Лукашенко гарантировал, что во время пребывания украинцев в Белоруссии все самолёты, вертолёты и ракеты, размещённые на территории страны, будут оставаться на земле.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили информацию о том, что глава Незалежной в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко договорился о встрече делегаций Киева и Москвы. Незалежная согласилась на переговоры с российской стороной "без предварительных условий" на границе в районе реки Припять.

"Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолёты, вертолёты и ракеты, размещённые на белорусской территории, останутся на земле", — говорится в телеграм-канале офиса Зеленского.

Названо новое место встречи делегаций России и Украины
Названо новое место встречи делегаций России и Украины

Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители.

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Обложка © Twitter / Володимир Зеленський

Дарья Дьячкова
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