Украина согласилась на переговоры с Россией без предварительных условий

Президент Лукашенко гарантировал, что во время пребывания украинцев в Белоруссии все самолёты, вертолёты и ракеты, размещённые на территории страны, будут оставаться на земле.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили информацию о том, что глава Незалежной в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко договорился о встрече делегаций Киева и Москвы. Незалежная согласилась на переговоры с российской стороной "без предварительных условий" на границе в районе реки Припять.