Чехия предложит ЕС остановить выдачу шенгенских виз россиянам

Предложение будет озвучено сегодня в Брюсселе на встрече глав МВД стран Евросоюза.

Власти Чехии намерены предложить членам Евросоюза остановить выдачу шенгенских виз гражданам России в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил в эфире чешского телевидения первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан.