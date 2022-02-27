Чехия предложит ЕС остановить выдачу шенгенских виз россиянам
Предложение будет озвучено сегодня в Брюсселе на встрече глав МВД стран Евросоюза.
Власти Чехии намерены предложить членам Евросоюза остановить выдачу шенгенских виз гражданам России в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил в эфире чешского телевидения первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан.
"Сегодня на предстоящей в Брюсселе встрече глав МВД стран Евросоюза я предложу остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Это позиция республики", — сказал Ракушан.
Ранее Чехия решила в одностороннем порядке приостановить выдачу виз и вида на жительство гражданам России, позднее ЕС приостановил соглашение с Россией по упрощённой выдаче виз. Поводом для этого стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.