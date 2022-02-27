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Опубликовано 27 февраля 2022, 14:32

Чехия предложит ЕС остановить выдачу шенгенских виз россиянам

Предложение будет озвучено сегодня в Брюсселе на встрече глав МВД стран Евросоюза.

Власти Чехии намерены предложить членам Евросоюза остановить выдачу шенгенских виз гражданам России в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил в эфире чешского телевидения первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан.

"Сегодня на предстоящей в Брюсселе встрече глав МВД стран Евросоюза я предложу остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Это позиция республики", — сказал Ракушан.

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Ранее Чехия решила в одностороннем порядке приостановить выдачу виз и вида на жительство гражданам России, позднее ЕС приостановил соглашение с Россией по упрощённой выдаче виз. Поводом для этого стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Оксана Попова
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