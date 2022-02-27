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27 февраля, 14:35

Польские СМИ сообщили, что УЕФА исключит "Спартак" из Лиги Европы

Ранее стало известно, что красно-белые сыграют с "Лейпцигом" в 1/8 финала турнира.

Московский "Спартак" будет исключён из числа участников 1/8 финала Лиги Европы УЕФА на фоне ситуации на Украине. Об этом пишет издание Meczyki.PL.

По данным источника, 28 февраля УЕФА проведёт заседание исполкома, на котором будет решена судьба участия "Спартака" в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, организация намерена расторгнуть спонсорский контракт с "Газпромом".

"Спартак" в 1/8 Лиги Европы встретится с "Лейпцигом" Тедеско

"Спартак" в 1/8 Лиги Европы встретится с "Лейпцигом" Тедеско

Ранее сообщалось, что в 1/8 финала Лиги Европы "Спартак" встретится с "Лейпцигом", который тренирует бывший наставник красно-белых Доменико Тедеско.

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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