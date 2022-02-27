Адвокат заявила, что Медведчук покинул свой дом в Киеве из-за угрозы жизни

Находящийся под домашним арестом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" депутат Верховной рады Виктор Медведчук действительно покинул свой дом в Киеве, заявила адвокат политика Лариса Чередниченко. При этом она отметила, что Медведчук находится в столице и продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности.

"Ещё в четверг руководитель личной охраны политика предупредил ГПУ и СБУ о поступающих ему угрозах со стороны радикальных националистических группировок. В связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а также с необходимостью обеспечения его защиты Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве", — рассказала адвокат телеграм-каналу "Страна.ua".

При этом она напомнила, что введение на Украине военного положения не отменяет конституцию и законы страны, поэтому все процессуальные процедуры должны по-прежнему осуществляться в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом и с соблюдением прав человека.