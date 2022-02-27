ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 14:58

Бастрыкин поручил возбудить дело о попадании снаряда в Ростовской области

Возбуждено уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области с территории Украины. Фото © СКР

Возбуждено уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области с территории Украины. Фото © СКР

Он потребовал расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда на территорию Ростовской области со стороны Украины, сообщили в пресс-службе СК.

"Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Ростовской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", — подчеркнули в ведомстве.

Это не первый подобный случай. Ранее ФСБ сообщила, что в Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны Украины. Всё произошло у населённого пункта Нижнекамышинский, уточнили в ведомстве. Разрушений и пострадавших в результате стрельбы не было. По сведениям Следственного комитета России, снаряды с Украины не менее 14 раз прилетали в Ростовскую область. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

Су-27 и Су-30СМ перехватили "нарушителя" над Ростовской областью
Су-27 и Су-30СМ перехватили "нарушителя" над Ростовской областью
BannerImage
Виктория Чудакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar