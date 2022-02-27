Бастрыкин поручил возбудить дело о попадании снаряда в Ростовской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда на территорию Ростовской области со стороны Украины, сообщили в пресс-службе СК.

"Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Ростовской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", — подчеркнули в ведомстве.