Бастрыкин поручил возбудить дело о попадании снаряда в Ростовской области
Возбуждено уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области с территории Украины. Фото © СКР
Он потребовал расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда на территорию Ростовской области со стороны Украины, сообщили в пресс-службе СК.
"Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Ростовской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных", — подчеркнули в ведомстве.
Это не первый подобный случай. Ранее ФСБ сообщила, что в Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны Украины. Всё произошло у населённого пункта Нижнекамышинский, уточнили в ведомстве. Разрушений и пострадавших в результате стрельбы не было. По сведениям Следственного комитета России, снаряды с Украины не менее 14 раз прилетали в Ростовскую область. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.