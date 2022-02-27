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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 15:17
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Зеленский попросил у Байдена помощь в обеспечении безопасности

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Getty Images / Doug Mills-Pool

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото © Getty Images / Doug Mills-Pool

Подробности беседы лидеров двух стран рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом просил о дополнительной помощи в обеспечении безопасности, в свою очередь, глава вашингтонской администрации её предоставил, заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

"Президент Украины в ходе последнего телефонного разговора с Джо Байденом запросил дополнительную помощь в обеспечении своей безопасности, и Байден её предоставил", — говорится в сообщении журналиста ABC Патрика Ривелла в "Твиттере" со ссылкой на Джен Псаки.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Виктория Чудакова
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