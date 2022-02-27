Зеленский попросил у Байдена помощь в обеспечении безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом просил о дополнительной помощи в обеспечении безопасности, в свою очередь, глава вашингтонской администрации её предоставил, заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

"Президент Украины в ходе последнего телефонного разговора с Джо Байденом запросил дополнительную помощь в обеспечении своей безопасности, и Байден её предоставил", — говорится в сообщении журналиста ABC Патрика Ривелла в "Твиттере" со ссылкой на Джен Псаки.