Белый дом заявил об отсутствии угрозы со стороны США и НАТО для России

США и НАТО не несут никакой угрозы для России, заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки в интервью телеканалу ABC. По мнению Вашингтона, Россия приводит силы сдерживания в режим повышенной готовности исходя из опасности, которой не существует.

"НАТО никогда не угрожало России, так же, как и Украина. Прежде всего это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всём протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые не существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию", — утверждает представитель Белого дома.