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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 15:26
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Белый дом заявил об отсутствии угрозы со стороны США и НАТО для России

Там назвали надуманными опасения Москвы, которые стали основанием для приказа Путина по силам сдерживания.

США и НАТО не несут никакой угрозы для России, заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки в интервью телеканалу ABC. По мнению Вашингтона, Россия приводит силы сдерживания в режим повышенной готовности исходя из опасности, которой не существует.

"НАТО никогда не угрожало России, так же, как и Украина. Прежде всего это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всём протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые не существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию", — утверждает представитель Белого дома.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже приняли санкции против РФ, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Из-за агрессивной риторики Запада Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

США ввели санкции в отношении Путина, Лаврова и Шойгу
США ввели санкции в отношении Путина, Лаврова и Шойгу
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Обложка © Getty Images / Roy Rochlin

Татьяна Миссуми
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