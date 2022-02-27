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27 февраля, 15:32

В "Спартаке" назвали приоритетное место проведения матча Лиги Европы против "Лейпцига"

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА может исключить красно-белых из числа участников турнира.

Баку является приоритетным вариантом для проведения матча 1/8 финала Лиги Европы между "Спартаком" и "Лейпцигом". Об этом заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Приоритетный вариант проведения матча с "Лейпцигом" — Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждём конкретики", — заявил Зеленов журналистам.

Польские СМИ сообщили, что УЕФА исключит "Спартак" из Лиги Европы

Польские СМИ сообщили, что УЕФА исключит "Спартак" из Лиги Европы

Отметим, что, согласно решению УЕФА, "Спартак" вынужден будет провести один из двух матчей 1/8 финала Лиги Европы на нейтральном поле. При этом польские СМИ и вовсе утверждают, что на очередном заседании исполкома УЕФА будет принято решение об исключении красно-белых.

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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