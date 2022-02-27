В "Спартаке" назвали приоритетное место проведения матча Лиги Европы против "Лейпцига"

Баку является приоритетным вариантом для проведения матча 1/8 финала Лиги Европы между "Спартаком" и "Лейпцигом". Об этом заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Приоритетный вариант проведения матча с "Лейпцигом" — Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждём конкретики", — заявил Зеленов журналистам.

Отметим, что, согласно решению УЕФА, "Спартак" вынужден будет провести один из двух матчей 1/8 финала Лиги Европы на нейтральном поле. При этом польские СМИ и вовсе утверждают, что на очередном заседании исполкома УЕФА будет принято решение об исключении красно-белых.