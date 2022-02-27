НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 15:33

"Это неправильно": Норвежка Йохауг выступила за отстранение российских лыжников от Кубка мира

Ранее в FIS заявили, что в случае победы наших спортсменов не будет звучать национальный гимн РФ.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выступила за отстранение российских спортсменов с этапов Кубка мира. Слова скандинавки приводит NRK.

"Спортсменов мне жалко. Я понимаю, что они тут ни при чём. Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они представляют свою страну с флагом на груди. Я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет представлена на спортивной арене", — заявила Йохауг.

Белорусские биатлонисты не поедут на этапы Кубка мира вслед за россиянами

Белорусские биатлонисты не поедут на этапы Кубка мира вслед за россиянами

Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) заявили об отказе спортсменов участвовать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в текущем сезоне. Поводом для этого стало решение IBU о нейтральном статусе наших биатлонистов.

Обложка © Getty Images / Fredrik von Erichsen / picture alliance

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1