"Это неправильно": Норвежка Йохауг выступила за отстранение российских лыжников от Кубка мира

"Спортсменов мне жалко. Я понимаю, что они тут ни при чём. Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они представляют свою страну с флагом на груди. Я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет представлена на спортивной арене", — заявила Йохауг.