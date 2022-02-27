"Это неправильно": Норвежка Йохауг выступила за отстранение российских лыжников от Кубка мира
Ранее в FIS заявили, что в случае победы наших спортсменов не будет звучать национальный гимн РФ.
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выступила за отстранение российских спортсменов с этапов Кубка мира. Слова скандинавки приводит NRK.
"Спортсменов мне жалко. Я понимаю, что они тут ни при чём. Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они представляют свою страну с флагом на груди. Я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет представлена на спортивной арене", — заявила Йохауг.
Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) заявили об отказе спортсменов участвовать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в текущем сезоне. Поводом для этого стало решение IBU о нейтральном статусе наших биатлонистов.
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