Депутат Аксаков сравнил с воровством возможные западные санкции против России
Он отметил, что РФ является неотъемлемой частью мировой экономики и вводимые ограничения скажутся на финансовом положении не только одной страны.
Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что санкции, которые Запад грозится наложить на международные резервы России, фактически будут воровством чужого имущества.
"Это на самом деле покушение, это воровство же фактически, чужое имущество расхватывается", — приводит его слова РИА "Новости".
Он отметил, что Россия является неотъемлемой частью мировой экономики и это будет фактическим перерезанием "финансовых артерий", что "очевидно болезненно для экономического организма".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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