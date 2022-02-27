Депутат Аксаков сравнил с воровством возможные западные санкции против России

Он отметил, что РФ является неотъемлемой частью мировой экономики и вводимые ограничения скажутся на финансовом положении не только одной страны.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что санкции, которые Запад грозится наложить на международные резервы России, фактически будут воровством чужого имущества.

"Это на самом деле покушение, это воровство же фактически, чужое имущество расхватывается", — приводит его слова РИА "Новости".