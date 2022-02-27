ВТБ поднимает минимальную ставку по ипотеке до 15,3%

Банк ВТБ увеличивает ставки по ипотеке на четыре процентных пункта с 28 февраля. Соответственно, минимальная ставка составит 15,3%. Об этом рассказали в самой кредитной организации.

"С 28 февраля ВТБ повышает ставки по собственным ипотечным программам на 4 п.п., минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья. Срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней. Для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта (включительно)", — уточнили в банке.