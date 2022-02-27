ВТБ поднимает минимальную ставку по ипотеке до 15,3%
Также срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней. Это коснётся как строящегося жилья, так и сданного в эксплуатацию.
Банк ВТБ увеличивает ставки по ипотеке на четыре процентных пункта с 28 февраля. Соответственно, минимальная ставка составит 15,3%. Об этом рассказали в самой кредитной организации.
"С 28 февраля ВТБ повышает ставки по собственным ипотечным программам на 4 п.п., минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья. Срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней. Для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта (включительно)", — уточнили в банке.
Ранее в феврале Банк России повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 9,5%. При этом регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. А позже ВТБ повысил ставки по ипотеке на один процентный пункт: до 11,3% — для готового и строящегося жилья, до 11,6% — по рефинансированию.
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