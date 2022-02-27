Посол Украины в Турции назвал условия Киева на переговорах с Москвой
Сообщается, что встреча ещё не стартовала, а делегации только прибывают к назначенному месту.
На встрече с российской стороной Украина намерена просить вывести войска и остановить огонь. При этом никакие предварительные условия встречи заранее не обговаривались, уточнил посол Украины в Турции Василий Боднар.
"Конечно же, первым нашим условием будет прекращение огня и вывод войск с нашей территории. Встреча должна состояться в ближайшие часы", — пояснил он в беседе с турецким телеканалом Haber Global.
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители.
Обложка © Wikipedia