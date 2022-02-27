Посол Украины в Турции назвал условия Киева на переговорах с Москвой

На встрече с российской стороной Украина намерена просить вывести войска и остановить огонь. При этом никакие предварительные условия встречи заранее не обговаривались, уточнил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Конечно же, первым нашим условием будет прекращение огня и вывод войск с нашей территории. Встреча должна состояться в ближайшие часы", — пояснил он в беседе с турецким телеканалом Haber Global.