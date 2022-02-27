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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 16:08
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Посол Украины в Турции назвал условия Киева на переговорах с Москвой

Сообщается, что встреча ещё не стартовала, а делегации только прибывают к назначенному месту.

На встрече с российской стороной Украина намерена просить вывести войска и остановить огонь. При этом никакие предварительные условия встречи заранее не обговаривались, уточнил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Конечно же, первым нашим условием будет прекращение огня и вывод войск с нашей территории. Встреча должна состояться в ближайшие часы", — пояснил он в беседе с турецким телеканалом Haber Global.

Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители.

Столтенберг заявил, что полностью доверяет Зеленскому в ведении переговоров с Россией
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Татьяна Миссуми
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