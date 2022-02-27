В ДНР показали захваченное в Донбассе иностранное вооружение ВСУ

В том числе семь единиц переносных противотанковых управляемых ракет NLAW шведско-британского производства, а также ПТУР украинского производства "Стугна-П".

Во время операции по освобождению Донецкой области были обнаружены образцы иностранного вооружения, которые западные страны поставляют украинским войскам. Об этом сообщил в телеграм-канале официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.