Во время операции по освобождению Донецкой области были обнаружены образцы иностранного вооружения, которые западные страны поставляют украинским войскам. Об этом сообщил в телеграм-канале официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В ходе операции по освобождению территории Донецкой области были захвачены образцы иностранного вооружения, которые поставляет Запад украинским боевикам. В нашем распоряжении оказались семь единиц переносных противотанковых управляемых ракет NLAW шведско-британского производства, а также ПТУР украинского производства "Стугна-П", — написал Басурин и подчеркнул, что поставляемое Западом вооружение применяется не в оборонительных целях.