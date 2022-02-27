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27 февраля, 15:54

В ДНР показали захваченное в Донбассе иностранное вооружение ВСУ

В том числе семь единиц переносных противотанковых управляемых ракет NLAW шведско-британского производства, а также ПТУР украинского производства "Стугна-П".

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/nm_dnr/6503" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Народная милиция ДНР</a></p>

Обложка © t.me / Народная милиция ДНР

Во время операции по освобождению Донецкой области были обнаружены образцы иностранного вооружения, которые западные страны поставляют украинским войскам. Об этом сообщил в телеграм-канале официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В ходе операции по освобождению территории Донецкой области были захвачены образцы иностранного вооружения, которые поставляет Запад украинским боевикам. В нашем распоряжении оказались семь единиц переносных противотанковых управляемых ракет NLAW шведско-британского производства, а также ПТУР украинского производства "Стугна-П", — написал Басурин и подчеркнул, что поставляемое Западом вооружение применяется не в оборонительных целях.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Оксана Попова

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