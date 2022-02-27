Столтенберг призвал НАТО сплотиться из-за перевода сил сдерживания РФ в особый режим
По его мнению, новые заявления Путина добавили агрессивной риторики.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что приказ президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания армии в особый режим подчёркивает важность единства НАТО, а также Северной Америки и Европы.
"Новые заявления президента Путина добавили агрессивной риторики, которую мы слышим от России в последние месяцы и особенно в последние недели. <…> Это подчёркивает важность единства союзников по НАТО, Северной Америке и Европе", — сказал генсек НАТО в эфире телеканала CNN.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже объявили о санкциях против РФ, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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