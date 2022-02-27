Столтенберг призвал НАТО сплотиться из-за перевода сил сдерживания РФ в особый режим

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что приказ президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания армии в особый режим подчёркивает важность единства НАТО, а также Северной Америки и Европы.

"Новые заявления президента Путина добавили агрессивной риторики, которую мы слышим от России в последние месяцы и особенно в последние недели. <…> Это подчёркивает важность единства союзников по НАТО, Северной Америке и Европе", — сказал генсек НАТО в эфире телеканала CNN.