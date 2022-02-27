Столтенберг заявил, что НАТО нарастит поставки оружия Украине

По словам генсека альянса, это необходимо, чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс наращивает поставки Украине противотанковых и противовоздушных систем, а также боеприпасов.