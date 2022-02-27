Столтенберг заявил, что НАТО нарастит поставки оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс наращивает поставки Украине противотанковых и противовоздушных систем, а также боеприпасов.

"Мы продолжаем увеличивать нашу поддержку, поставляя Украине больше противотанковых, противовоздушных систем и боеприпасов, чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту", — заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNN.