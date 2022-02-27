Столтенберг заявил, что НАТО нарастит поставки оружия Украине
По словам генсека альянса, это необходимо, чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс наращивает поставки Украине противотанковых и противовоздушных систем, а также боеприпасов.
"Мы продолжаем увеличивать нашу поддержку, поставляя Украине больше противотанковых, противовоздушных систем и боеприпасов, чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту", — заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNN.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже приняли санкции против РФ, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Из-за агрессивной риторики Запада Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Flickr.com / Arbeiderpartiet / Bernt Sønvisen