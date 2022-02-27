В "Единой России" рассказали о мерах поддержки граждан и бизнеса на фоне санкций
Они помогут минимизировать экономические потери. Как уточняется, в решении вопроса также задействован Центробанк.
"Единая Россия" и Правительство РФ подготовят пакет мер по поддержке отраслей и компаний, которые особенно пострадали от введённых санкций. Также будут разработаны предложения, как поддержать граждан в сложившихся условиях. Об этом сообщил депутат Госдумы от Рязанской области, глава Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Планируется, что пакет мер поможет минимизировать экономические потери. Как уточняется, в решении вопроса также задействован Центробанк. Он будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, что обеспечит бесперебойную работу банкоматов и отделений банков.
"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации отделений банков и банкоматов. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские карты всех банков, включая тех, которые попали в санкционный список, продолжают стабильно работать на территории нашей страны", — сказал Макаров.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на трудности из-за отключения некоторых банков от международной системы SWIFT, внутри России передачу финансовых данных при любом сценарии развития событий обеспечит система передачи финансовых сообщений.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже объявили о санкциях против РФ, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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