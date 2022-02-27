В "Единой России" рассказали о мерах поддержки граждан и бизнеса на фоне санкций

Они помогут минимизировать экономические потери. Как уточняется, в решении вопроса также задействован Центробанк.

"Единая Россия" и Правительство РФ подготовят пакет мер по поддержке отраслей и компаний, которые особенно пострадали от введённых санкций. Также будут разработаны предложения, как поддержать граждан в сложившихся условиях. Об этом сообщил депутат Госдумы от Рязанской области, глава Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Планируется, что пакет мер поможет минимизировать экономические потери. Как уточняется, в решении вопроса также задействован Центробанк. Он будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, что обеспечит бесперебойную работу банкоматов и отделений банков.

"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации отделений банков и банкоматов. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские карты всех банков, включая тех, которые попали в санкционный список, продолжают стабильно работать на территории нашей страны", — сказал Макаров.