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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 18:58
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В "Единой России" рассказали о мерах поддержки граждан и бизнеса на фоне санкций

Они помогут минимизировать экономические потери. Как уточняется, в решении вопроса также задействован Центробанк.

"Единая Россия" и Правительство РФ подготовят пакет мер по поддержке отраслей и компаний, которые особенно пострадали от введённых санкций. Также будут разработаны предложения, как поддержать граждан в сложившихся условиях. Об этом сообщил депутат Госдумы от Рязанской области, глава Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Планируется, что пакет мер поможет минимизировать экономические потери. Как уточняется, в решении вопроса также задействован Центробанк. Он будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, что обеспечит бесперебойную работу банкоматов и отделений банков.

"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации отделений банков и банкоматов. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские карты всех банков, включая тех, которые попали в санкционный список, продолжают стабильно работать на территории нашей страны", сказал Макаров.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на трудности из-за отключения некоторых банков от международной системы SWIFT, внутри России передачу финансовых данных при любом сценарии развития событий обеспечит система передачи финансовых сообщений.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже объявили о санкциях против РФ, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Николь Вербер
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