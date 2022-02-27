Дуров допустил ограничение работы Telegram в России и на Украине, а потом передумал

Он отметил, что не хочет использования мессенджера как инструмента дезинформации и разжигания межнациональной розни.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в случае "эскалации ситуации" работа телеграм-каналов в России и на Украине может быть ограниченна, а спустя 15 минут передумал. Он объяснил, что пользователи его уговорили не принимать такие меры.

Павел Дуров также подчеркнул, что компания не хочет, чтобы Telegram использовали как инструмент дезинформации и разжигания межнациональной розни. Поэтому организация и задумалась о возможности временного ограничения работы каналов в России и на Украине.

"Множество пользователей обратились к нам с просьбой не рассматривать отключение телеграм-каналов на период конфликта, так как мы для них — источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако ещё раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в телеграм-каналах в этот непростой период", — заявил Дуров.

Кроме того, основатель "Телеграма" напомнил о возможных публикациях с непроверенными данными на просторах ресурса и призвал проверять информацию.