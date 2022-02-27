Дуров допустил ограничение работы Telegram в России и на Украине, а потом передумал
Он отметил, что не хочет использования мессенджера как инструмента дезинформации и разжигания межнациональной розни.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в случае "эскалации ситуации" работа телеграм-каналов в России и на Украине может быть ограниченна, а спустя 15 минут передумал. Он объяснил, что пользователи его уговорили не принимать такие меры.
Павел Дуров также подчеркнул, что компания не хочет, чтобы Telegram использовали как инструмент дезинформации и разжигания межнациональной розни. Поэтому организация и задумалась о возможности временного ограничения работы каналов в России и на Украине.
"Множество пользователей обратились к нам с просьбой не рассматривать отключение телеграм-каналов на период конфликта, так как мы для них — источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако ещё раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в телеграм-каналах в этот непростой период", — заявил Дуров.
Кроме того, основатель "Телеграма" напомнил о возможных публикациях с непроверенными данными на просторах ресурса и призвал проверять информацию.
"Телеграм-каналы всё чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность. Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в "Телеграме" в данное время", — написал в своём канале Дуров.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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