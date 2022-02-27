Москалькова заявила о травле и нападках на россиян за рубежом

Она отметила, что озлобленные люди оскорбляют школьников и студентов родом из РФ, а жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что некоторые россияне, которые находятся сейчас за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев. Об этом она сообщила в своём инстаграме.

"Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности. В социальных сетях озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России. Жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские", — написала омбудсмен.