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27 февраля, 16:10

Москалькова заявила о травле и нападках на россиян за рубежом

Она отметила, что озлобленные люди оскорбляют школьников и студентов родом из РФ, а жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что некоторые россияне, которые находятся сейчас за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев. Об этом она сообщила в своём инстаграме.

"Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности. В социальных сетях озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России. Жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские", — написала омбудсмен.

Москалькова рассказала, что к ней обратился дальнобойщик, которому в Германии разбили фары машины. При этом полицейские даже не приняли никаких мер.

В США, Италии и Сербии прошли митинги в поддержку действий России на Украине

В США, Италии и Сербии прошли митинги в поддержку действий России на Украине

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка © Видео YouTube / Совет Федерации

Николь Вербер

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