Зеленский назвал переговоры России и Украины "маленьким, но шансом"

Он согласился на встречу, чтобы ни у одного жителя Незалежной "не было никакого сомнения в том, что он пытался остановить войну".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры между Москвой и Киевом, которые должны пройти на украинско-белорусской границе. Он признался, что не очень верит в исход этой встречи.

"Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в исход этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но всё же шанс", — говорит Зеленский в своём видеообращении.