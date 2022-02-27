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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 16:34
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Зеленский назвал переговоры России и Украины "маленьким, но шансом"

Он согласился на встречу, чтобы ни у одного жителя Незалежной "не было никакого сомнения в том, что он пытался остановить войну".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры между Москвой и Киевом, которые должны пройти на украинско-белорусской границе. Он признался, что не очень верит в исход этой встречи.

"Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в исход этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но всё же шанс", — говорит Зеленский в своём видеообращении.

Переговоры России и Украины состоятся на КПП Александровка — Вильча
Переговоры России и Украины состоятся на КПП Александровка — Вильча

Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. Делегация России ждала ответа Украины по переговорам до 15:00. Лукашенко провёл с Зеленским телефонный разговор, после чего украинская делегация всё же выехала на встречу, в Гомельскую область выдвинулись и российские представители. Также украинские СМИ писали, что переговоры России и Украины начались, однако эту информацию опроверг МИД РФ, уточнив, что представители только прибывают к месту назначения.

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Андрей Бражников
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