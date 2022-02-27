В контролируемой Киевом части Донецкой области ввели комендантский час

На подконтрольной Киеву части Донецкой области объявлено действие комендантского часа с воскресенья, 27 февраля, начиная с 17:00 (18:00 мск). Об этом сообщили в Донецкой облгосадминистрации.

"Комендантский час вводится с 27 февраля на территории районов Донецкой области с 17:00 до 8:00. Также есть специальный режим светомаскировки на 30 суток", — говорится в сообщении.