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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 16:54

В контролируемой Киевом части Донецкой области ввели комендантский час

Также будет действовать специальный режим светомаскировки сроком на месяц.

На подконтрольной Киеву части Донецкой области объявлено действие комендантского часа с воскресенья, 27 февраля, начиная с 17:00 (18:00 мск). Об этом сообщили в Донецкой облгосадминистрации.

"Комендантский час вводится с 27 февраля на территории районов Донецкой области с 17:00 до 8:00. Также есть специальный режим светомаскировки на 30 суток", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Getty Images / Aytac Unal / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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