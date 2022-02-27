В контролируемой Киевом части Донецкой области ввели комендантский час

Также будет действовать специальный режим светомаскировки сроком на месяц.

На подконтрольной Киеву части Донецкой области объявлено действие комендантского часа с воскресенья, 27 февраля, начиная с 17:00 (18:00 мск). Об этом сообщили в Донецкой облгосадминистрации.