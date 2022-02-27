Евросоюз полностью закрывает небо для России

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолётов России в связи с "Операцией Z". Об этом объявила в ходе пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских [самолётов]. Мы вводим запрет на все самолёты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолёты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", — уточнила она и добавила, что этот запрет касается всех воздушных судов, в том числе частных.