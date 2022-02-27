Евросоюз полностью закрывает небо для России
Теперь такие воздушные суда не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.
Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолётов России в связи с "Операцией Z". Об этом объявила в ходе пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских [самолётов]. Мы вводим запрет на все самолёты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолёты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", — уточнила она и добавила, что этот запрет касается всех воздушных судов, в том числе частных.
Ранее источники телеканала ARD сообщали, что Евросоюз решил закрыть небо для российских самолётов. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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