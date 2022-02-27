ЦБ заявил о возобновлении покупки золота на внутреннем рынке с 28 февраля

Центральный банк Российской Федерации с 28 февраля возобновит покупку золота на внутреннем рынке. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM)", — говорится в сообщении Центробанка.

Ранее ЦБ пообещал непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. В регуляторе сообщили, что все средства клиентов на счетах российских кредитных организаций находятся в сохранности и готовы к получению в любой момент.