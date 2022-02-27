НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 17:18

ЦБ заявил о возобновлении покупки золота на внутреннем рынке с 28 февраля

Как уточняется, стоимость будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

Центральный банк Российской Федерации с 28 февраля возобновит покупку золота на внутреннем рынке. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price AM)", — говорится в сообщении Центробанка.

Эксперт Хомский назвал золото лучшим долгосрочным вложением в период потрясений

Эксперт Хомский назвал золото лучшим долгосрочным вложением в период потрясений

Ранее ЦБ пообещал непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. В регуляторе сообщили, что все средства клиентов на счетах российских кредитных организаций находятся в сохранности и готовы к получению в любой момент.

Обложка © Shutterstock

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1