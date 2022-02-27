Минобороны РФ сообщило об уничтожении более тысячи военных объектов Украины

Среди них — 27 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о ходе операции на Украине. Видео © Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооружённых сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника ещё на четыре километра. Также подразделения Донецкой Народной Республики преодолели сопротивление националистических подразделений и продвинулись ещё на шесть километров. Удалось освободить населённые пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово.

Российским вооружённым силам с начала специальной операции удалось поразить 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых 27 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 56 радиолокационных станций.

Сегодня было уничтожено семь зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 в районе города Краматорска. Сбито три ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" в пригородах Чернигова.