Глава Всемирного банка предположил, что санкции Запада не затронут нефтегазовую отрасль РФ
При этом он отметил, что в случае, если ограничения действительно смогут остановить работу ЦБ РФ, это будет иметь последствия для России.
Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявил, что антироссийские санкции Запада ударят по банкам РФ, но, судя по всему, не по нефтегазовой отрасли.
"Если думать о санкциях, то они бьют по банкам в России, но, видимо, не по нефтегазовой отрасли, но, если они действительно смогут остановить работу ЦБ РФ, то это будет иметь последствия для России", — сказал он в эфире телеканала CBS.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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