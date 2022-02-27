Глава Всемирного банка предположил, что санкции Запада не затронут нефтегазовую отрасль РФ

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявил, что антироссийские санкции Запада ударят по банкам РФ, но, судя по всему, не по нефтегазовой отрасли.

"Если думать о санкциях, то они бьют по банкам в России, но, видимо, не по нефтегазовой отрасли, но, если они действительно смогут остановить работу ЦБ РФ, то это будет иметь последствия для России", — сказал он в эфире телеканала CBS.